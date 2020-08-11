Провокаторы снова осквернили памятник Советской армии в Софии

11.08.2020, София, Алексей Топоров

Надпись против премьера Болгарии Бойко Борисова и президента Белоруссии Александра Лукашенко появилась на памятнике Советской армии в болгарской столице.

В социальных сетях появилось предположение, что авторами провокации стали националисты, примазавшиеся к антиправительственному протесту.

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«Долой – Бой-Лукашен-Ко», – такая надпись появилась накануне ночью на Памятнике Советской армии в Софии, который уже не первый раз подвергается нападению вандалов (его разрисовывали в красный цвет, цвета украинского и болгарского флагов, а солдат на барельефе в стиле вселенной «Марвел»). Таким уродливым образом неизвестные, по всей видимости, пытались показать, что протестующие в Болгарии солидарны с протестующими в Белоруссии.

Характерно, что фотографию с памятникм выложил Манол Глишев – блогер, активист, один из участвовавших в акциях протеста националистов.

Манол Глишев

Этот человек возглавляет группу правых внесистемных оппозиционеров, которые позиционируют себя как антикоммунисты, требуют снести все советские памятники в Болгарии, призывают к люстрациям и заявляют, что не имеют ничего общего с левыми организаторами, явными и неявными лидерами протеста – президентом Болгарии Руменом Радевым, «Ядовитым трио» (профессор Велислав Миниеков, адвокат Николай Хаджигенов и пиарщик Арман Бабикян) и омбудсмен Майей Маноловой.

«Мы выгнали Майю Манолову из лагеря; с Методи Лаловым мы выступили с речью против путинизации Болгарии; мы часто повторяем, что после падения (генпрокурора) Гешева мы и дальше будем хотеть люстраций; мы предоставляем слово людям, которые хотят отставки, в том числе Радева (лично я тоже этого хочу); свободно размещаем европейский флаг рядом с болгарским; мы проводим Гражданскую акцию, на которой ТОЛЬКО неонацисты и неокоммунисты не имеют права голоса; мы опубликовали сознательную декларацию солидарности с белорусским народом против посткоммунистического диктатора Лукашенко; и, наконец, памятник оккупантам вокруг нас украсился цветами, как на фото здесь», – подвел итог своей провокаторской деятельности Глишев.

К сожалению, ни «Ядовитое трио», ни Радев, ни другие спикеры протеста пока не сделали ничего, чтобы удалить радикальных националистов -русофобов из лагеря протестующих против прозападного режима премьера Бойко Борисова и никак не высказались по произошедшему инциденту.