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29.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Коррупция, Украина, Энергетика
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Проворовавшийся глава «Нафтогаза» подтвердил звание «мудака»

Глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев решил с февраля отдавать на благотворительность свою зарплату, в очередной раз подтвердив слухи о нескромных размерах доходов.

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«Я принял решение с февраля этого года до конца этого календарного года, то есть, до завершения политического процесса, что я буду перечислять все свои доходы на благотворительные нужды», – заявил Коболев, что имеет такую возможность, так как получил премию от выигрыша в суде дела против «Газпрома».

Коболев при этом не упомянул, что Москва почти сразу оспорила вердикт и ничего Киеву не перечислила, зато украинские чиновники успели забрать бонус.

Показное решение о перечислении премии «на благотворительность», по мнению экс-кандидата в мэры Одессы Вячеслава Азарова, говорит о том, что Коболев собственноручно признался в своей коррумпированности.

«Заявление главы Нафтагаза Коболева о намерении отдавать всю свою зарплату на благотворительность фактически содержит в себе явку с повинной. В рамках рыночной экономики честный человек не может жить без вознаграждения за свой труд, он просто умрет с голоду. А если после миллионных премий он объясняет это возможностью жить на прошлые запасы, это возбуждает еще большие подозрения в коррупции. Чиновник никогда не поступится такими деньгами, если не имеет еще большие в тени», – комментирует Азаров.

Более радикально на заявление Коболева отреагировал украинский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич: «Коболев откровенный мудак. Премию выписал в 18 году, а благотворительностью решил заняться за месяц до окончания срока трудового договора», – отметил эксперт в блоге.

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