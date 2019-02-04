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04.02.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Криминал, Россия, Украина
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Проворовавшийся московский банкир объявил, что перешел на сторону украинских боевиков

Украинский суд обязал Государственную миграционную службу предоставить украинское гражданство экс-владельцу российского банка “Пушкино” Алексею Алякину, обвиняемому в мошенничестве и задержанному украинскими правоохранителями по запросу РФ.

Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщают “Украинские новости”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

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В 2016 году Алякина заочно арестовал Тверской районный суд Москвы по обвинению в особо крупном мошенничестве – хищении 600 миллионов рублей из банка “Пушкино”. При этом на Украине он владеет строительной компании “Прогрес Буд”.

В 2013 году он получил украинское гражданство, но 30 июля 2018 года Государственная миграционная служба аннулировала это решение, а 9  августа 2018 года банкир был задержан сотрудниками СБУ и арестован судом в рамках экстрадицонного запроса от РФ.

“В суде Алякин заявил, что законно получил украинский паспорт по территориальному признаку и отметил, что преследуется Россией по политическим мотивам и, более того, активно помогает воинам АТО. Украинская Миграционная служба заявила, что банкир якобы подделал документы об украинском происхождении своей бабушки, а также в нарушение закона не сдал свой российский паспорт.

Суд отметил, что в материалах дела нет правильно оформленных документальных подтверждений указанных нарушений. Учитывая это, суд 15 ноября 2018 года обязал Миграционную службу возобновить украинское гражданство Алякина. Кроме того, в ноябре 2018 года суд в Черниговской области выпустил из-под стражи банкира”, – пишет издание.

В то же время Генпрокуратура Украины продолжает рассматривать запрос России о выдаче.

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