Прозападная оппозиционерка надеется, что Кремль не поддержит Лукашенко

23.08.2020, Москва, Елена Острякова

Кремлю невыгодно поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко в ситуации, когда в стране проходят массовые протесты.

Об этом в интервью youtube-каналу Ксении Собчак заявил глава штаба находящегося в СИЗО несостоявшегося кандидата в президенты Белоруссии Виктор Бабарико Мария Колесникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Кремлю выгодно оказывать помощь ослабленному диктатору, которого не поддерживает большинство. В Беларуси нет раскола, все объединены нежеланием видеть этого президента. Поэтому чисто прагматически я не вижу смысла его поддерживать. Единственный человек, который говорит про поддержку Кремля это сам Лукашенко. И надо понимать, что это блеф. Этот месседж направлен на силовиков и часть белорусского народа, которая боится», – утверждает оппозиционерка.

Она считает, что сейчас Лукашенко спекулирует своей поддержкой со стороны России.

«Человек, который играет без правил, даже если он ослаблен, он не перестанет играть без правил, обманывать, манипулировать. Даже сейчас нам постоянно сообщают, что был телефонный разговор с Путиным, и уже вводятся войска. Никто этому не верит, но надо понимать, что если остается Лукашенко, это будет продолжаться», – сказала Колесникова.

Она ушла от ответа на вопрос, какой вектор развития должна выбрать Белоруссия: восточный или западный. При этом оппозиционерка призналась, что ей «не нравятся какие-то вещи» в президенте РФ Владимире Путине.

«Я подозреваю, что как и в Беларуси, наверное, выборы проходят с нарушениями в РФ. Наверняка у оппозиционных политиков нет доступа к государственным СМИ», – заявила Колесникова Собчак, которая активно агитировала за себя на всех федеральных каналах во время последней президентской кампании в РФ.