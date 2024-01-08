Прозападная оппозиция не согласна с «фальсификацией» голосов в свою пользу

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Представители прозападного блока «Сербия против насилия» заявляют, что данные по итогам выборов в столичном Белграде были сфальсифицированы.

Свои претензии западники направили в Городскую избирательную комиссию (ГИК).

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», западники выступили с заявлением, согласно которому в Белграде «после подписей в поддержку избирательных списков были сфальсифицированы и протоколы с отдельных избирательных участков».

Они утверждают, что некоторые протоколы впоследствии были исправлены, поэтому они подали еще одно возражение против окончательных результатов выборов в Белграде. В подтверждении своих слов представители блока продемонстрировали один из исправленных протоколов в эфире прозападного телеканала N1.

«Если внимательно посмотреть на подозрительную для них запись, то видно, что список «Белград не должен останавливаться» (блок действующего президента Александра Вучича) первоначально имел 485 голосов, а в исправленном списке — 484, тогда как список «Сербия против насилия» изначально имел 184 голоса, и по исправленному списку 185 голосов, из чего можно было сделать вывод, что запись была сфальсифицирована в их пользу», – пишет «Политика».

Таким образом, прозападная оппозиция Сербии готова довести дело до откровенного абсурда, пытаясь раскачать ситуацию внутри страны.