Прозападная оппозиция предложила растоптать законы Сербии

27.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Прозападная оппозиция, объединенная в коалицию «Союз за Сербию», на фоне неутешительных прогнозов социологов ранее объявившая бойкот намеченным на весну 2020 года парламентским выборам, решилась на новый трюк – озвучена идея перенести избирательную кампанию на сентябрь следующего года.

Такой сценарий озвучил глава партии «Двери» Бошко Обрадович, пояснив, что, якобы, перенос даты выборов необходим, чтобы изменить их правила на «честные» – более выгодные для оппозиции.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Эксперты напоминают, что закон позволяет перенести дату выборов только в случае войны или введения чрезвычайного положения. Таким образом, идея оппозиции – это нарушение законодательства и сербской Конституции.

Обрадович, однако, предлагает отложить проведение очередных выборов путем принятия отдельного закона.

«Это может быть сделано специалистом в сфере законотворчества, как и раньше было в Северной Македонии и Черногории. Если этот закон станет частью всеобъемлющего соглашения о свободных и справедливых выборах с переходным техническим правительством в качестве гарантии и выборами через девять месяцев, оппозиция может вернуться в парламент», – сказал Обрадович в интервью газете Danas.

«Это нереальный сценарий, потому что очень трудно найти правовую основу. В Конституции Сербии указывается, что парламент может продолжать функционировать после истечения срока его полномочий, но только в случае чрезвычайного положения, т.е. в случае войны или другой катастрофы», – напоминает Боян Клакар, программный директор Центра свободных выборов и демократии (CeSID).

Эксперт отмечает, что гипотетически выборы могли бы быть объявлены, если бы, например, правящая Сербская прогрессивная партия, которой социологи прочат получение весной более 50% голосов, сама инициировала роспуск Скупщины.

«Только правящая Сербская прогрессивная партия сможет публично объявить о проведении внеочередных парламентских выборов в краткосрочной перспективе после выборов 2020 года. Но зачем партии это делать?» – задает справедливый вопрос Пейич.

«Это бессмысленное предложение, как по мне. Я не знаю, как некоторые вещи могут стать хуже или лучше всего за шесть месяцев. Я думаю, что, таким образом, государство окажется в ненужном состоянии кризиса… Я не понимаю, как это пойдет на пользу оппозиции, и у правительства действительно нет нужды или причины принимать что-то подобное» – категорично заявил Пейич.

Политолог Елена Вукойчич считает, что идея оппозиции с переносом выборов – это еще один пример иррациональных, абсурдных и абсолютно нелогичных требований «Союза за Сербию», пишет Informer.

«Члены этого альянса, осознавая плохой рейтинг и отсутствие шансов в обычной политической игре, благодаря такой позиции хотят только вызвать новые конфликты и радикализацию политической ситуации в стране. Уже совершенно ясно, что у этой части оппозиции нет никаких планов и идей, которые нацелены на прогресс Сербии, а наоборот, они хотят создать искусственную поляризацию в обществе и нанести вред гражданам в своих политических целях», – заключила Вукойчич.

«Переноса выборов не будет, государство – не игрушка», – заявил президент Сербии Александр Вучич в ответ на предложение «Союза».

По его словам, парламентские выборы пройдут вовремя, в соответствии с Конституцией Сербии.

«Джиласу, Обрадовичу и Еремичу пришло в голову отложить выборы, поэтому теперь им нужно отменить демократию в Сербии, потому что они не могут победить на выборах, и они рассчитывают, что через шесть месяцев они смогут … Пусть забудут о таких историях. О таких вещах не может быть и речи», – сказал Вучич.