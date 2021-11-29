Прозападная оппозиция Сербии пробует снести власть эко-майданом

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В прошедшие выходные так называемые экологические активисты пытались парализовать движение на дорогах Сербии, якобы протестуя против разработки лития и грязного воздуха.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», массовые протестные акции начались в Сербии в минувшую субботу, а застрельщиком выступила НКО Kreni-Promeni, выигравшая в прошлом году грант от Фонда братьев Рокфеллеров.

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Поводом для протеста эко- активисты избрали намерение руководства Сербии передать разработки литевых месторождений возле городка Лозница австрало-британскому концерну Rio Tinto, а также китайским предпринимателям. По мнению протестующих, такой подход отбирает у Сербии ее богатства, а также грозит ей экологическим загрязнением.

«Те, кто сейчас организуют протесты, в 2004 году, будучи у власти, дали компании Rio Tinto девять разрешений, в том числе на бурение скважин большого размера, – прокомментировала ситуацию премьер-министр Сербии Анна Брнабич. – Реализация проекта Rio Tinto зависит от исследования и оценки его воздействия на окружающую среду, а также от того, что скажут граждане (на референдуме – ред.). Без этого проекта не будет».

Однако псевдоэкологи ждать результатов исследований и референдума не захотели, а вместо этого перекрыли дороги и дорожные развязки в Белграде, Нови-Саде, Крагуеваце, Шабаце, Валево, Чачаке, включая международные трассы. Подав уведомление об акции накануне, организаторы разрешение на нее от властей не получили, тем не менее вышли на улицы, помимо «экологических» лозунгов призывая к свержению действующей власти, и устраивая потасовки с полицией. В итоге без задержаний не обошлось.

В воскресенье народ вывела на улицы Белграда некая «Экологическая стража», протестовавшая уже против загрязнения воздуха. Сегодня же протестующие блокировали муниципалитет Лозницы, требуя отозвать территориальный план, предусматривающий организацию литиевого рудника.

Претендующий на место лидера прозападной оппозиции, олигарх и лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас уже обвинил власть в Сербии в том, что она отреагировала «репрессиями» на «мирные протесты граждан».

«Экологией не занимаются те, кто избивают людей, сознательно нарушают закон и нападают на полицию. Экологические проблемы решаются повсеместно во всем мире благодаря работе организаций, в безопасных государствах, а не блокированием автомобильных дорог несколькими тысячами людей по всей Сербии, что препятствует движению семи миллионов человек и нарушает их повседневную жизнь. Мы сохраним политическую стабильность любой ценой, мы научим уважать закон, но все граждане Республики Сербия должны знать, что эти сборища не имеют ничего общего с экологией и чистым воздухом, а связаны с грязной политикой, грязными деньгами и теми, кто хотели бы сделать нашу Сербию. небезопасным и нестабильным местом», – прокомментировал ситуацию глава МВД Сербии Александр Вулин.