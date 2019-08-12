Прозападная оппозиция Сербии устроила беспорядки возле дворца президента

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Митинг прозападной оппозиции в Белграде, состоявшийся на минувших выходных, обернулся хулиганской выходкой.

Покричав традиционные лозунги против власти, собравшиеся, включая основательно разогретых алкоголем молодчиков, отправились к президентскому дворцу. Там самые ярые из манифестантов попробовали прорваться к зданию, но получили отпор от армейского спецназа «Кобра», который охраняет дворец.

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При этом «оппозиционеры» бросались рулонами туалетной бумаги, пивными бутылками и банками. Кроме того, в качестве «ударной» силы в этот раз выступили несовершеннолетние цыгане, которые явно пришли подработать на акции. Их оппозиционеры выставили в первые ряды – в битве за хоть какое-то внимание со стороны граждан все средства хороши.

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Участники митинга обвинили спецназ в насилии и жесткости, но в этот раз они явно перестарались – даже лояльные к оппозиции СМИ признались, что беспорядки под президентским дворцом – уже перебор. В частности, такими словами назвала увиденное присутствовавшая на акции репортер проамериканского телеканала N1.

При этом никого из лидеров оппозиционного «Союза за Сербию» в Белграде не оказалось. Как сообщает «Blic», Вук Еремич сейчас празднует Байрам в столице БиГ Сараево. А Драган Джилас управляет протестами из греческого города Салоники, куда отбыл на отдых.

Вице-спикер парламента Сербии проф. Д-р Владимир Маринкович решительно осудил попытку насильственного проникновения в резиденцию президентства.

«В отсутствие поддержки со стороны граждан Сербии политика «Союза за Сербию» основана на насилии, беззаконии, разжигании ненависти и грабеже. Без конкретной политики и результатов оппозиция настойчиво пытается обойти выборы и достичь своих политических целей недемократическим путем», – сказал Маринкович.

Президент Сербии Александр Вучич также встал на защиту спецназа. Он заявил: «Все, кто защищали президентский дворец, хорошие парни с безупречными биографиями. У меня нет частной охраны, и я не хочу слышать о том, что кто-то нападает на ребят, которые честно выполняли свою работу. Они получали пулю за эту страну».