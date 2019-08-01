Прозападная оппозиция в Сербии отметилась антироссийским демаршем

01.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Президент Сербии Александр Вучич чрезмерно позволяет укрепляться интересам России на Балканах, разрешив открыть центр МЧС РФ в городе Ниш, фактически, являющийся военизированной российской структурой, что нарушает провозглашенный Белградом нейтралитет.

С такими русофобскими обвинениями выступила Рада Трайкович, глава «Союза за Косово» – действующей в отторгнутом албанскими сепаратистами крае «дочерней» структуры прозападного оппозиционного «Союза за Сербию».

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«Политика Александра Вучича – это политика постоянного ослабления и дестабилизации Сербии. От превращения гуманитарного центра в Нише в фактическую российскую военную базу, которая разрушает нейтралитет страны, окруженной членами НАТО, до приверженности изменениям границ, которые еще больше разрушат Сербию», – написала Трайкович в твиттере.

Сербское издание Informer иронизирует, что теперь, похоже, альянс оппозиционных вождей впору переименовать в «Союз НАТО за Сербию».

В ответ представитель президентской Сербской прогрессивной партии Душан Козарев заявил сегодня, что Трайкович распространяет ту же ложь о российском гуманитарном центре МЧС, что и контролируемые США албанские сепаратисты.

Козарев считает, что Трайкович, выступая в роли «фанатичного евроатлантиста и русофоба», по-видимому, пытается заработать еще один иностранный грант на антисербскую деятельность. Политик возмутился, что оппозиционный вождь – экс-мэр Белграда олигарх Драган Джилас имеет таких союзников в Косово.

«Интересно, что Рада Трайкович от лица Джиласа распространяет ту же ложь о российском гуманитарном центре, что и албанские политики в Приштине», – отмечает Кохарев.

Он подчеркнул, что Сербия гордится хорошими отношениями со всеми странами и оставляет за собой право быть нейтральным государством в военном отношении и не принадлежать ни к какому военному блоку или альянсу.

«И это право обеспечено серьезностью и ответственностью в решении глобальных и региональных проблем», – сказал Козарев, который также является заместителем директора Канцелярии по Косово и Метохии.

Однако инцидент с Трайкович на этом не был исчерпан. Сегодня она, пытаясь объяснить свои претензии по поводу нежелательности центра МЧС РФ в Сербии, выступила с новым русофобским заявлением. «Как вы «помогли нам», всех нас выгнали из Приштины! Больше не защищайте нас!» – подчеркнула косовская союзница белградских майданщиков.