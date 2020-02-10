Прозападная пресса в Сараево раздражена визитом боснийского спикера в Россию

10.02.2020, Москва, Елена Острякова

Отношения России и Боснии и Герцеговины выдут на новый уровень благодаря межпарламентскому диалогу.

Об этом было заявлено на сегодняшней встрече в Москве спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председательствующим палаты народов парламента Боснии и Герцеговины Драганом Човичем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлый раз мы приезжали в вашу страну во время ЧМ-2018 по футболу, и на нас большое впечатление произвела организация турнира в РФ. Мне хотелось бы, чтобы наша нынешняя встреча позволила поднять отношения между странами на новый, качественный уровень», – цитирует Човича «Парламентская газета».

«Мы хотели бы, чтобы вы вспоминали свой визит также тепло, как и мы вспоминаем наш приезд в Сараево в 2018 году», – сказала Матвиенко.

Отметим, что боснийская Sarajevo Times утверждает, будто речь Матвиенко в Палате народов Боснийской Парламентской ассамблеи в 2018 году «обернулась политическим скандалом с многочисленными негативными реакциями».

Издание подчеркивает, что российский спикер назвала боснийские войны 90-х годов гражданскими, раскритиковала Черногорию за вступление в НАТО и призвала к сохранению широкой автономии образований, одним из которых является Республика Сербская.

Во время официального пребывания Човича в Москве планируется также посещение МГИМО, МИД, а также проведение лекции в Балканском клубе Центра исследований Юго-Восточной Европы.