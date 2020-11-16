Прозападная Санду победила на выборах в Молдове многовекторного Додона

16.11.2020, Москва, Елена Острякова

Лидер прозападной оппозиции Майя Санду победила на президентских выборах в Молдове. По итогам подсчета 97% голосов за нее проголосовали 53,7% избирателей, за действующего президента Игоря Додона – только 46,3%.

Второй тур президентских выборов завершился в Молдове. Явка с учетом диаспоры составила более 52%. Как и в первом туре, выборов небывалую активность продемонстрировала молдавская диаспора на Западе. Там проголосовало более 250 тысяч человек, более 70% из которых за Санду. Гораздо активней, чем в первый раз, голосовали молдаване в России и Приднестровье, однако цифры не такие впечатляющие – 14-15 тысяч. Поэтому здесь 80% за Додона не сыграли решающей роли. Больше всех 94,59% действующему президенту дала Гагаузия.

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Игорь Додон, выступивший перед журналистами, заявил, через 2-3 дня станет известно об очень серьезных изменениях в политике Молдовы.

Санду, даже победив, продолжает твердить про грубые нарушения в ходе выборов, хотя повода устроить майдан уже и нет.

Одним из первых с победой ее поздравил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Забавно, что Порошенко поздравил ту самую Санду, которая летом 2019 в статусе премьер-министра Молдовы выступила с обвинениями в его адрес. Она заявила, что Порошенко в сотрудничестве с олигархом Владом Плахотнюком (добавим – его давним другом и бизнес-партнером) обеспечивал контрабанду и коррупционные схемы в Приднестровье. Теперь, после таких обвинений, Порошенко поздравляет Санду. Пётр Алексеевич, любите унижения?» – написал у себя в телеграм-канале доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов

«Если Майя Санду станет президентом Молдовы, она повернёт эту постсоветскую страну в сторону НАТО и ЕС. Есть опасность, что такая политика приведет к новому геополитическому противостоянию между Западом и России, усилятся голоса тех, кто будет ратовать за интеграцию Молдовы в Румынию. Плохо, если геополитическая ситуация в Молдове будет раскачиваться на фоне того, что происходит в Беларуси, Украине», – написал немецкий политолог Александр Рар.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский расстроился, что разорвал отношения со своим бывшим молдавским союзником Ренато Усатым, который после первого тура примкнул к Санду.

«Мне был звоночек: прервите отношения с ним. Я прервал, ради Бога. Но он отдал свои голоса этой бабенке прорумынской ориентации. Он русский этот Усатый, мэр города Бельцы, готов был с нами, но отпихнули. Чиновники, может специально делают так, чтобы мы везде проиграли», – рассказал Жириновский в эфире телеканала «Россия-1».

Отметим, что Бельцах, несмотря на призывы Усатого, большинство все равно проголосовало за Додона.

Напомним, что за свой нынешний президентский срок Додон не смог выполнить обещания об укреплении позиций русского языка в Молдове. Напротив, именно при нем в 2018 году конституционный суд Молдовы признал «устаревшим» закон «О функционировании языков на территории МССР», в котором русский язык признавался языком межнационального общения. Такое решение суда «эквивалентно его отмене».

В июне молдавский парламент не стал вносить в повестку дня законопроект об отмене ограничений на ретрансляцию российских телепрограмм, чтобы «не раскалывать правящую коалицию».

Молдова не вышла из Соглашения об ассоциации с ЕС, а офис НАТО продолжает процветать в Кишиневе.