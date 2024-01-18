Прозападная сербская оппозиция не собирается отказываться от уличного насилия

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Представители прозападной коалиции «Сербия против насилия» требуют выделить национальную частоту поддерживающим их либеральным кабельным телеканалам N1 и Nova S.

Оба телеканала принадлежат выкупленному американцами холдингу United Group, одним из совладельцев которого является экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер прозападного блока «Сербия против насилия», выступающего организатором уличных протестных акций в Белграде, Мариника Тепич (на фото) потребовала предоставить общенациональную частоту проамериканским каналам.

«Вы уже много лет не получаете национальную частоту, хотя и заслужили ее, но вы боретесь, веря, что когда-нибудь эта национальная частота у вас появится, как верю и я», – заявила Тепич.

В 2014 году балканский информационный холдинг United Group сербского бизнесмена Драгана Шолака был куплен американской компанией Kohlberg, Kravis, Roberts & Co. L. P. (KKR), одним из совладельцев которой является экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. Последний считается одним из идеологов современной информационной войны.

С не менее скандальным заявлением вместе с Тепич выступил еще один из лидеров «Сербии против насилия» Срджан Миливоевич. Тот, напротив, в очередной раз показал, что западники совсем не чужды насилия и готовы применить его в отношении властей в очередной раз.

«Народ пришел схватить воров за уши и вытащить их. Мы не собираемся нянчиться с ворами, не так ли? Люди, хватайте их за уши и арестовывайте! От этого нельзя отказываться», – заявил прозападный политик в ходе недавней уличной акции.