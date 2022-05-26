Прозападная сербская оппозиция переругалась из-за антироссийских санкций

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Главный координатор сербской прозападной оппозиции олигарх Драган Джилас разругался со своими недавними партнёрами из-за изменения риторики насчёт антироссийских санкций.

Ещё несколько недель назад во время выборов ранней весной, учитывая пророссийские взгляды населения Сербии, Джилас избегал открытых выпадов в адрес Москвы и отказался поддержать требования Запада по присоединению к антироссийским санкциям .

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«Мы были под санкциями и знаем, насколько это несправедливо. Это наша позиция, я на этом настаиваю», – сказал Джилас в марте в эфире ТВ.

Правда, такие ухищрения избирательной коалиции олигарха всё равно не помогли – западники проиграли власти с разгромным счётом.

И вот, два дня назад Джилас неожиданно «переобулся». Он указал, что Сербия является частью Европы, должна стать членом Европейского Союза, и поэтому ожидает, что Белград присоединится к позиции ЕС по поводу проведения военной операции на Украине, а также санкциям против России.

Вот его слова сейчас: «Мы ожидаем, что наша страна и ее органы присоединятся к политике Евросоюза в отношении России».

«В этом разделении мира на черное и белое Сербия должна заявить о себе и выбрать сторону. В противном случае последствия для Сербии могут быть катастрофическими», — заявил Джилас журналистам после заседания правления своей партии.

Первая реакция на это заявление поступила от бывшего партнера Джиласа по коалиции Вука Еремича, председателя Народной партии.

Он выдвинул несколько серьезных обвинений в адрес олигарха, заявив, в частности, что теперь ясно, кому можно верить, а кому нет.

По словам Еремича, Джилас «нарушил обещания предвыборной кампании», и нарушение обещаний является «унижением избирателей, голоса которых они получили».