Прозападное лобби толкает Россию на путь позора

29.05.2020, Москва, Олег Кравцов

Во властных структурах России сегодня активизировались и все более уверенно чувствуют себя круги, призывающие к замирению с Западом и отказу от поддержки республик Донбасса.

К такому выводу в статье, опубликованной «Московским комсомольцем», приходит глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

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«Пармезаны на госслужбе», они сидели, набрав в рот воды в 2014-м. Затаились до 2018-го, а как только крымский консенсус закончился, стали подавать голос, который лучше всего выражает Чубайс. И, не получая ожидаемого окрика, чувствуют себя все более свободно. Не будем гадать, кто конкретно доносит регулярно до Путина мысли о необходимости замириться с Западом, но таких людей немало, и они продолжают во многом определять экономический курс страны, прикрываясь фасадом «точечной социальной поддержки» для народа», – пишет Бондаренко.

По его мнению, эти люди, играют, как им кажется, беспроигрышную партию: либо президент их послушает и пойдет на тяжелые компромиссы с Западом, либо они своей криворукой экономической политикой подведут под нынешний режим настоящую волну социальных протестов, по сравнению с которыми «белоленточники» покажутся опорой власти.

«Таким образом, Украина, украинская повестка, стучит не вовне, она — внутри нас. Она в поправках к Конституции в части территориальной целостности и неотчуждаемости территорий (пока только Крым, без Донбасса), она в экономике, но главное — она в умах элит, мыслящих себя вовсе не «отдельной цивилизацией», по недавнему выражению Владимира Путина, но безусловной — лучшей — частью Европы. Потому придется этот украинский крест нести на себе и дальше», – убежден политолог.

Результатом этого подхода, продолжает эксперт, станет сдача Донбасса и ликвидация ЛДНР.

«Но если кто-то считает, что этим все ограничится, санкции снимут, и мы, испытав пятиминутку позора по случаю сдачи русских людей на Донбассе, получим распахнутые, как прежде, настежь двери досанкционной Европы, тот глубоко заблуждается. Не получим. Во-первых, потому что той, прежней Европы давно уже нет: что было возможно до 2014-го, то вряд ли доступно в 2020-м, тем паче после коронавируса, загнавшего все без исключения европейские народы по своим национальным квартиркам.

А во-вторых, потому что уступающего непременно подтолкнут уступить еще чуть-чуть, и еще, а там уже и Крым «территорией совместного пользования» объявить попросят, но санкции уже никто снимать не будет вовсе. Они, как когда-то американская поправка из-за «ограничений эмиграции евреев» Джексона—Веника, теперь с нами надолго. Может быть, навсегда. Пора бы это усвоить», – резюмирует Бондаренко.