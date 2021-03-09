Прозападной оппозиции жаль бюджетных денег на косовских сербов

09.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович ответил на заявление зампреда прозападной Народной партии Санды Рашкович-Ивич, раскритиковавшей президента Сербии.

По мнению Рашкович-Ивич, помогая Косово, Александр Вучич «разбрасывается цифрами», расходуя государственные средства.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Петар Петкович напомнил, что когда прозападные политики были у власти в Сербии, а шеф Санды Рашкович-Ивич и председатель Народной партии Вук Еремич главой МИД страны, оставшимся сербам в Косово приходилось ездить в Сербию на заработки, чтобы хоть как-то прокормить себя.

«Для нас вкладывание средств в Косово и Метохию никогда не было и не будет, как злонамеренно заявляет Санда Рашкович-Ивич, выбрасыванием денег в колодец, – заявил Петкович. – Но это самая ценная инвестиция в жизнь и выживание нашего народа в южной провинции. Дело в том, что Рашкович-Ивич и ее партийный босс Вук Еремич оставили нам катастрофическую ситуацию в Косово и Метохии, которую мы должны исправить годы спустя, и любых денег слишком мало, чтобы исправить ущерб, который они нанесли».

Петар Петкович.

Директор Управления по Косово и Метохии добавил, что в то время как Еремич, по его словам, «хвастался дорогими отелями за счет государства» во время загранпоездок, сербский народ в Косово и Метохии был вынужден покидать свои дома, что зарабатывать себе и своим семьям на еду в Сербии и в других странах.

Санда Рашкович-Ивич.

«Последствия их пагубной политики все еще видны в провинции. В отличие от той эпохи, в этом году мы строим 15 новых домов в Косово и Метохии, новую больницу в Грачанице и коренным образом реконструируем больницу в Косовской Митровице, строим новые детские сады, здание Университетского центра, десятки километров дорог…

Но я понимаю госпожу Рашкович-Ивич в одном: кто привык жить только за счет людей, тому трудно понять, когда кто-то кому-то помогает. Вот почему 97% сербов в Касово и Метохии поддерживают президента Александра Вучича и политику официального Белграда», – добавил Петкович.

Ранее Рашкович-Ивич завила, что утверждение президента Вучича о том, что Сербия ежегодно выделяет 600 миллионов евро для сербов в Косово, не соответствует действительности, и что Вучич часто «разбрасывается» цифрами, когда речь идет о государственных деньгах.