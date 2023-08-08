Прозападные грантоеды готовят почву для внешней интервенции в Приднестровье

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Прозападный пропагандистский центр “Ассоциация Promo LEX”, целью которого является дестабилизация Приднестровья и антироссийская деятельность в регионе, направил информационную записку специальному докладчику ООН по вопросам выражения мнений Ирен Хан «в связи с убийством политического активиста Олега Хоржана, а также в результате недавних серьезных нарушений свободы слова в Приднестровском регионе Республики Молдова».

«Ассоциация Promo-LEX» потребовала незамедлительного вмешательства спецдокладчика ООН и призвала направить конкретные рекомендации конституционным властям Республики Молдова, а также «де-факто администрации» (так Promo-LEX именует в своих документах руководство ПМР), дабы «обеспечить уважение свободы слова на левом берегу Днестра».

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«На протяжении более 30 лет от провозглашения независимости Республики Молдова в Приднестровском регионе полностью отсутствуют эффективные механизмы защиты прав человека, – утверждают жалобщики. – Эта территория до сих пор недоступна для национальных и международных наблюдательных наблюдателей». При этом, по словам Promo LEX, «отсутствие эффективного контроля над регионом не должно освобождать конституционные органы Молдовы от реальных действий по поощрению и защите прав человека, в том числе путем персонального наказания лиц, виновных в совершении серьезных правонарушений».

«Последняя жертва», Олег Хоржан, по словам Promo LEX, «был одним из немногих общественных деятелей, у которых хватило мужества бороться за основные права и свободы жителей Приднестровского региона, освободившись из-под незаконного тюремного заключения в конце декабря 2022 года». Напоминаем: Хоржан был лишен депутатского иммунитета и получил тюремный срок за пьяный дебош в отделении МВД, куда были доставлены участники организованного им же несанкционированного митинга.

«Обстоятельства жестокого убийства Олега Хоржана вызывают серьезную обеспокоенность по поводу безопасности людей, выражающих несогласие с режимом де-факто в Тирасполе», – кликушествуют авторы воззвания.

По их словам, были и другие случаи, «подчёркивающие тревожное состояние несоблюдения свободы мнений в регионе»:

«Людей преследовали за поднятие флага Украины, за участие в мирных митингах, за критические высказывания в адрес де-факто администрации Тирасполя, за критику российских войск, незаконно дислоцированных на левом берегу Днестра, миротворческой миссии или т.н. президента ПМР».

Promo-LEX просит Специального докладчика ООН предоставить следующие рекомендации «лицам, ответственным за ситуацию с правами человека в приднестровском регионе»:

• Генеральной прокуратуре Республики Молдова «обеспечить тщательное, беспристрастное и прозрачное расследование обстоятельств смерти активиста Олега Хоржана», «способствовать необходимости проведения независимых, прозрачных и всесторонних расследований этого дела».

• Международному сообществу «ввести конкретные санкции, запреты на поездки и замораживание активов в соответствии с международными обязательствами в области прав человека в отношении лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека».

• Де-факто администрации Тирасполя «немедленно положить конец всем нарушениям свободы слова и ассоциации, отменить так называемые законы и любые другие правила, ограничивающие свободу слова, уважать и соблюдать международные стандарты в области прав человека».

Иными словами, прозападные грантоеды из Promo LEX создают почву для вооружённой интервенции в Приднестровье и репрессий в отношении руководства самоопределившейся республики, являющейся полноправным участником международного переговорного процесса в формате 5+2. Повод для вмешательства – «нарушение прав человека в регионе». Для этого цинично используют факт злодейского убийства Олега Хоржана, расследование которого продолжают следственные органы ПМР.

При этом мы не видели протестов Promo LEX против запрета ношения Георгиевской ленты 9 Мая, против закрытия телеканалов с формулировкой «пропаганда через молчание» (за недостаточное освещение военных действий на Украине с позиций Запада и Киева), или против запрета бывшим членам партии «Шор» баллотироваться в органы власти в течение срока от 3 до 5 лет. За это гранты с Запада не перечисляют.