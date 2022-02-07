Прозападные либералы и националисты сместили умеренное правительство Черногории

Накануне совместным голосованием в Скупщине Черногории либералы из партии GP URA и националисты из Демократической партии социалистов проголосовали за вотум недоверия правительству Черногории.

В знак протеста патриоты и депутаты сербского «Демократического фронта» покинули зал заседаний.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», ультралиберальным и националистическим силам Черногории удалось вынести вотум недоверия 42-му «экспертному правительству» Здравко Кривокапича. Всего проголосовали 54 депутата, из них 43 депутата – за недоверие, а 11 – против.

Накануне начала сессии премьер-министр Здравко Кривокапич и большинство министров покинули зал заседаний Скупщины. Из представителей правительства остались только министры Младен Боянич и Тамара Срженич, при этом Боянич ушел практически сразу же после начала дебатов. При этом центр черногорской столицы – Подгорицы, охранялся усиленными нарядами полиции.

«Здравко Кривокапич и его албанский брат Дритан Абазович здесь отсутствуют. Потому что в сентябре они заключили союз против «Демократического фронта» и убедили митрополита Амфилохия и епископа Иоанникия, что Дритан лучше защитит интересы Сербской православной церкви и сербов в Черногории, – заявил, обращаясь к депутатам, один из лидеров сербского «Демократического фронта» Милан Кнежевич. – Не виноват Абазович (в госперевороте – ред.), потому что мы сразу указали, что он не будет защищать интересы сербов. Это мы виноваты в Здравко Кривокапиче, человеке, которого вместе с епископами и священниками Сербской православной церкви, как полного анонима (ранее не засвеченного в политике – ред.), вытащили из его пыльного университетского кабинета и назначили первым в избирательном списке…. Если вам нужна наша поддержка, вы должны уважать нас. Вы должны уважать 65% тех, кто победил на выборах. Если не хотите, то вот ДПС, договаривайтесь с ними, а мы приложим все усилия, чтобы дать ответ, который вы запомните надолго. Мы обязаны начать волну сопротивления и уважения воли избирателей. Вы не можете сказать мне, что Эрвин Ибрагимович (представитель партии бошняцкого меньшинства – ред.) может быть в правительстве, а Майя Вукичевич (представительница сербского «Демократического фронта» – ред.) – не может. Разве мы хуже других, потому что мы сербы? Граждане, не сомневайтесь, придет время, когда ДФ даст свой ответ».

Перед началом голосования депутаты сербского «Демократического фронта», а также патриотических партий «Движение за перемены», «Социалистической народной партии» и ДЕМОС-а также покинули зал заседаний.

Глава парламентской фракции, составленной из представителей GP URA «Черное на белое» Милош Конатар заявил, что новым назначенным премьер-министром должен стать лидер партии Дритан Абазович. В свою очередь лидер объединения граждан «Гражданское общество» и также член коалиции «Черное на белое» Срджан Павичевич сказал сторонникам ДПС, что им не следует праздновать падение правительства, потому что у них нет для этого причин, и это не их победа.

Поддержанный Западом ультралиберал, вице-премьер, этнический албанец Дритан Абазович в свое время инициировал вотум недоверия правительству Здравко Кривокапича, а также замену его на «правительство меньшинства» – кабинет, в котором будут заправлять представители этнических меньшинств, пообещав, что туда не войдут как сербы из ДФ, так и националисты из ДПС. Ранее под нажимом посольств США и ЕС Кривокапич, которого именно активисты сербского ДФ поставили во главе предвыборного блока «За будущее Черногории» отказались дать сербским соратниками места в «экспертном правительстве».