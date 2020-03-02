Прозападные майданщики грозили восстанием в центре Белграда

02.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В минувшую субботу сербская прозападная оппозиция вновь вывела своих немногочисленных сторонников на очередной протест. Объектом нападок уже традиционно стало государственное «Радио Телевидения Сербии». Майданщики требуют предоставить им бесплатное эфирное время, а также уволить игнорирующее оппозиционеров руководство медиахолдинга.

Возможно, холодный ветер помешал сбору большего количества участников митинга, или же попросту обыватели устали от безрезультативных походов к телестудии – в итоге акция собрала не более полтысячи человек.

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Майданщики озвучили привычные лозунги (обычно их охотно транслируют западные СМИ в сюжетах об «угрозе демократии» в Сербии), обвинив РТС в работе на власть. Самым ярким моментом стало выступление научного советника Института физики Слободана Првановича – он пригрозил восстанием.

«Настало время мирного гражданского восстания. Нам нужны не мотивы, а требование соблюдения закона», – сказал он, утверждая, что закон обязывает РТС открыть свою студию для эфиров оппозиции.

Называя анонсированное восстание «мирным», оратор явно лукавил, – в недавнем прошлом противники власти врывались в редакции неугодных СМИ и озвучивали угрозы журналистам.

По окончании митинга его организаторами было заявлено, что следующая «прогулка» состоится в очередную субботу.