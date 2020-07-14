Прозападные националисты Молдовы принялись лицемерно заигрывать с русскоязычным населением

14.07.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавская проевропейская партия PAS, которую возглавляет потенциальный кандидат в президенты Майя Санду, решила заручиться поддержкой не только румыноязычных, но и русских избирателей.

Депутат парламента от РAS Михай Попшой внезапно перешел на русский язык и обратился к согражданам.

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«Уважаемые сограждане, русскоязычные граждане республики Молдова, вами манипулируют уже 30 лет. Вас пугают румынами, как только подходит избирательная кампания. Других граждан пугают русскими. И те, и другие живут в страхе и нищете», – сказал Попшой.

Причиной нищеты, по его мнению, являются «схемы», которые совместно проворачивают молдавские и приднестровские власти, а также российские войска на территории Приднестровья.

«Как в страну может прийти серьезный инвестор, когда у нас под боком чужая армия, склад с тысячами тонн боеприпасов? Сюда даже российские инвесторы вкладывать не хотят, поскольку понимают, что это зона нестабильности», – заявил Попшой.

Также он отметил, что на правом берегу Днестра живет больше русскоязычных, чем в Приднестровье.

Журналист Александр Кориненко считает и Попшоя, и его шефа Санду лицемерами.

«Хочется спросить, если госпожа Санду так любит русскоязычных, то почему во времена ее руководства министерством было предложено сделать изучение русского языка факультативным?

Почему она позволяла себе в ранге министра демонстративно отворачиваться на ученических конференциях, когда ученики выступали на русском языке?

Почему в программе Punctul pe Azi на TVR Moldova Майя Санду, говоря о языковом инциденте с патрульным и гагаузским водителем, заявила, что именно водитель, отказавшись говорить на румынском, нарушил закон?

Майя Санду отказалась говорить на русском языке с журналистом 5 канала из Украины и ответила ему на английском языке.

Напомню, что госпоже Санду понадобилось более года, чтобы сказать, что Ион Антонеску (фашистский гауляйтер времен Вов – ред) военный преступник.

Госпожа Санду выступала против ремонта мемориала «Вечность», так как 9 мая для нее «День примирения». С кем мы примиряемся? С нацизмом и Антонеску?», – написал Кориненко в своем телеграм-канале.