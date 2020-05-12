Прозападные силы Молдовы благодарят Украину за подавление Русской весны

12.05.2020, Москва, Елена Острякова

Украинцы, живущие в Молдове, «одурманены кремлевской пропагандой» и поэтому не считают справедливой войну, которую ведет официальный Киев на Донбассе.

Об этом в интервью изданию «Гордон» заявила бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду, считающаяся главным прозападным конкурентом нынешнего президента Игоря Додона на предстоящих выборах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие жители Молдовы узнают о событиях в Украине из российских телеканалов. Можете представить степень «достоверности» и качество подобной информации. Приведу конкретный пример. Согласно опросам общественного мнения, этнические украинцы в Молдове большей частью не разделяют официальную позицию Киева об аннексии Крыма и войне на Донбассе. Это объясняется именно недостаточной и однобокой информированностью о событиях в вашей стране», – сокрушается Санду.

Сама она полагает, что граждане Украины в 2014 году «защищали Республику Молдова».

«Потому что если бы так называемый проект «Новороссия» (включавший в себя и Одесскую область) состоялся, это бы дошло и до нас. Так что когда ваши воины погибали, защищая Украину, они защищали и нас. К сожалению, не все в нашей стране это понимают», – сказала Санду.