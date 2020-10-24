Прозападные СМИ пророчат Украине экономический крах

24.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В украинской экономике накоплены дисбалансы и несоответствия таких размеров, что рвануть может в любое время.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет прозападное и антироссийское киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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Отмечается, что в случае ослабления вирусной волны ограничения на границах огромные массы украинских трудовых мигрантов, проевших почти все свои накопления, хлынут трудоустраиваться в сопредельных странах.

«Результат для Украины ожидается поистине армагеддонский — разрастание «черной дыры» Пенсионного фонда до невиданных размеров и одновременно жесточайший дефицит трудовых ресурсов внутри страны. Двигать экономику будет просто некому», – считает издание.

«В экономике страны накоплены дисбалансы и несоответствия в таких размерах, что рвануть может в любое время. Фитиль для этого уже зажжен. Финансово-экономический кризис при таких раскладах — только вопрос времени», – отмечается в статье.

Также авторы указывают основные дисбалансы экономики Украины: десятки миллиардов гривен субсидий и задолженности по коммуналке, уже сотни миллиардов гривен дефицита Пенсионного фонда, ежесекундно повышающаяся стоимость обслуживания старых долгов, нарастание потребности в долгах новых, образующих своеобразную долговую петлю, а также гремучая смесь из безнадежных кредитов и бесконечной пирамиды ОВГЗ.

Кроме того, называются и «мины замедленного действия», среди которых не сильно оптимистические перспективы зарубежных судах по российскому долгу в 3 миллиарда долларов и никуда не девшиеся проблемы газовой трубы.