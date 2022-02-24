Прозападный экс-президент Сербии: «Это агрессия России против Украины»

24.02.2022  22:16 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Балканы, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Сербия, Украина
Новости Украины

Бывший президент Сербии при режиме прозападных демократов, лидер Социал-демократической партии Сербии Борис Тадич заявил, что Россия осуществила агрессию против Украины.

Об этом экс-президент рассказал РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший президент Сербии при режиме прозападных демократов, лидер Социал-демократической партии Сербии Борис Тадич заявил,...

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Тадич сказал, что Сербия не может поддержать признание ДНР и ЛНР, поскольку это противоречит ее интересам из-за Косово и Метохии.

«Если мы осудили вторжение в Сербию, мы не можем поддержать это признание сейчас. У нас должна быть взвешенная политика», – сказал один из лидеров прозападных сербских либералов.

Также Борис Тадич добавил, что  когда ЕС окажет давление на Сербию требуя, чтобы Белград наложил санкции на Россию, это будет большой проблемой для страны.

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