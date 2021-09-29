Прозападный экс-президент Сербии, сдавший Косово, обвиняет Вучича

29.09.2021 15:01 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Председатель Социал-демократической партии, экс-президент Сербии в годы правления прозападных «демократов» Борис Тадич дал оценку кризису на севере Косово.

По оценке политика, происходящее у КПП «Яринье» и «Брняк» происходит в рамках политических интересов «премьер-министра» Косово Альбина Курти и «президента» Сербии Александр Вучича.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Тадич оценил все происходящее на север Косово, как «прямое следствие политических интересов» .

«Суть ситуации заключается в полезности этого конфликта и людей на контрольно-пропускных пунктах для успеха Курти на предстоящих местных выборах в Косово и Вучича на парламентских и президентских выборах в Сербии, – заявил Тадич. – Я бы не стал использовать армию из-за спора по поводу автомобильных номеров, и не стал бы особо пугать наш народ новым погромом. Это постыдно и трусливо».

Сам экс- президент считает, что Вучич должен разговаривать с людьми, которые принимают решения, то есть лидерами государств, а не с послами и другими посредниками, поскольку это не приносит никаких результатов, а способствует «корыстным интересам Вучича и Курти».

Надо отметить, что подобные советы очень занятно слушать от человека, в правление которого были сданы в Гаагу сербские военачальники, защищавшие Косово от албанских банд, а также Республику Сербскую и Республику Сербская Краина; был проигран Международный суд ООН, признавший независимость Косово легитимной; были подписаны соглашения о признании Белградом автомобильных номеров, паспортов сепаратистов и установлены административные переходы «Яринье» и «Брняк» отделившие Косово от остальной Сербии, а также Белград признал право сепаратистов самостоятельно участвовать в международных переговорах.