Прозападный оппозиционер сел в лужу, пытаясь уличить главу минтранса Сербии в коррупции

14.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Вице-премьер Сербии и глава Министерства строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович четко и по факту ответила на пустую критику представителя прозападной Демократической партии.

Ранее глава воеводинского отделения этой партии Небойша Новакович заявил, что себестоимость строительства Фрушкогорского тоннеля в несколько раз меньше, чем сумма контракта с китайской компанией CRBC, которая займется работами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За тоннель общей протяженностью 47,7 км, согласно заключенному контракту, Сербия заплатит 606 миллионов евро, или рекордные 13 миллионов евро за километр, в то время как сравнительный данные показывают, что ни одна дорога в этой части Европы, которая была построена за последние 20 лет и близко не подходила к этой сумме», – написал Новакович в твиттере, потребовав объяснений у вице-премьера.

Михайлович в ответ предложила функционеру Демпартии лучше сравнить Фрушкогорский тоннель с постройкой белградского «Моста на Аде», возведенного в 2008-2013 годах во время правления Демократической партии. Тогда, по ее словам, стоимость объекта ообщей протяженностью 17,8 километра составила 455 миллионов евро.

Зорана Михайлович

«Согласно применяемой« методологии », используемой Демократической партией, стоимость строительства моста и дороги тогда составила 25,5 миллиона евро за километр, – отметила министр. – Стоимость « Моста на Аде» составляет 75% стоимости проекта Фрушкогорского тоннеля, который включает строительство 48-километрового шоссе, двух туннелей длиной 3,5 километра, а также 52 объектов, из которых 40 мостов и 12 путепроводов общей протяженностью около восьми километров, включая мост через крупнейшую реку Европы, Дунай длиной 1800 метров и туннель длиной 350 метров в центре города.

В общей сложности стоимость строительства 40 мостов и 12 путепроводов с электрооборудованием, подпорными стенами, регулированием водотоков, шумозащитными стенами составляет 441,8 миллиона евро, что дешевле чем «Мост на Аде» с соответствующими объектами».

«Вместо того, чтобы присоединяться к своим партнерам Драгану Джиласу и Вуку Еремичу, которые регулярно атакуют каждый новый инфраструктурный проект, Демократической партии было бы лучше, наконец, честно взглянуть на то, что они оставили, сколько стратегически важных проектов остаются незавершенными», – отметила министр.

При этом Зорана Михайлович напомнила, что с 2012 года нынешнее руководство Сербии «построило 350 километров автомагистралей, завершило строительство тоннеля «Коридор 10», шоссе «Белград –Чачак» и начало строительство новых 250 километров скоростных автомагистралей».