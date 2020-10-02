Прозападный оппозиционный олигарх грозит сменой власти в Сербии через год

02.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Один из лидеров прозападной сербской оппозиции, лидер Партии свободы и справедливости Драган Джилас заявил, что к концу следующего года в Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы.

Об этом олигарх рассказал агентству Beta, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нынешняя ситуация, в которой один человек и одна партия имеют неограниченную власть, при которой нет оппозиции в парламенте, является неустойчивой и ведет Сербию к спаду, – заявил Драган Джилас. – Эта власть ведет себя так, как будто никогда не наступит новый день, как будто завтра не существует. У нас последний шанс, чтобы сделать Сербию нормальным государством, управляемым Конституцией и законами».

Отвечая на вопрос, как дать гражданам возможность свободно выражать свою волю на выборах, Джилас сказал, что ожидает соглашения между правительством и оппозицией под эгидой Европейского Союза, реализация которого гарантирует равные избирательные условия для всех участников.

«Всем ясно, что когда у вас есть выборы, в которых не участвует большинство оппозиции, а те, что участвуют, не могут набрать даже двух процентов голосов, тогда в этой стране есть проблема, которую необходимо решить, – убежден оппозиционный лидер. – Три парламентские группы Европейского парламента (ЕП), состоящие из 311 депутатов, поддержали нашу просьбу об отправке в Сербию миссий Европейского парламента, которые будут заниматься вопросами свободы СМИ и верховенства закона».

На вопрос, может ли оппозиция убедить граждан, что смена правительства возможна на выборах, лидер прозападной оппозиции ответил, что большинство граждан уже осознают необходимость смены власти.

«В 90-е годы граждане думали, что Милошевич будет править, пока он жив. Говорили, что не было никакого противостояния в обществе, что Драшкович (лидер националистов – ред.) и Джинджич (лидер либералов – ред.) ни за что не договорятся… И, в конце концов, когда Милошевич пал, мы все задавались вопросом, как это возможно, что один человек столько лет разрушал Сербию. Теперь будет то же самое. Это будет еще большим потрясением», – пророчит Джилас.

Напомним, что недавние парламентские выборы в Сербии прозападная оппозиция пыталась сорвать, бойкотируя их, однако явка граждан была достаточной, и выборы состоялись. При этом даже западные исследования показали, что граждане Сербии не поддерживают сербскую прозападную оппозицию.