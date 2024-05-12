Прозападный политик отчитал Майю Санду за отсутствие молдавского посла на инаугурации Путина

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Независимо от того, что говорят о России президент Франции, канцлер Германии или другие важные европейские лидеры, президент Молдовы должен заботиться об отношениях со всеми странами мира, в том числе с Россией, где проживают сотни тысяч граждан Молдовы.

Об этом заявил молдавским СМИ экс-вице-премьер и экс-министр внутренних дел Молдовы, бывший лидер партии «Платформа ДА» и сопредседатель прозападного блока «АКУМ» Андрей Нэстасе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Нэстасе обратил внимание на то, что с 2016 года он был единственным политическим лидером из прозападного политического спектра, который ездил встречаться с молдавскими согражданами, живущими в России.

«Мы должны развивать отношения с Россией в интересах Молдовы. Не в интересах России, президента России или в интересах российского народа, а в интересах Республики Молдова», — рассуждал он.

Экс-вице-премьер отметил, что ещё до начала военных действий на Украине, когда у Молдовы закончился контракт с «Газпромом», он говорил, что на переговоры в Москву по газовому контракту необходимо отправлять не вице-премьера Андрея Спыну, а туда должны ехать либо президент Майя Санду, либо премьер-министр Молдовы (на тот момент Наталья Гаврилица).

«Я тогда настаивал, чтобы на переговоры по газу в Москву отправилась премьер-министр Наталья Гаврилица. Если президент Майя Санду не хочет этого делать, чтобы хотя бы премьера туда отправить. Почему? Потому что важнее своей репутации, важнее своих рейтингов, важнее своего будущего является будущее твоего государства, твоей страны, твоих сограждан, которые тебя избрали, чтобы президент решал вопросы этой нации, вопросы этого государства, вопросы этого населения, этого народа», — сказал Андрей Нэстасе.

Он подчеркнул, что посол Молдовы в России должен был участвовать в инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Я не знаю, был он там или нет. Потому, что не следил за этим. Если не был — не мне это судить. Я не стану сейчас обсуждать действия президента Майи Санду, потому что многое из того, что она делает, мне не нравится, я со многим не согласен», — отметил молдавский политик.