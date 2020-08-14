Прозападный премьер Болгарии лихорадочно пытается удержаться у власти

14.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава болгарского правительства и лидер прозападной либеральной партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) Бойко Борисов, чье правление привело страну к масштабному кризису и массовым протестам, призвал внести изменения в Конституцию.

При этом болгарский премьер пообещал уйти со своего поста, если парламент страны поддержит его инициативу.

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Борисов, видя как шатается кресло под его режимом, записал видеобращение к нации, в котором предложил внести ряд «судьбоносных» изменений в Конституцию. Для этого парламент страны – Народное собрание – должен созвать избираемое в таких экстренных случаях Великое народное собрание. При этом, как только инициатива о созыве Великого народного собрания будет принята, Борисов пообещал покинуть свой пост.

«Пришло время для ответственности и решимости! – заявил Борисов. – Время не только для смены политической системы, но и для перезапуска государства. Перезагрузку политической модели больше нельзя откладывать! Единство, государственность и стабильность страны для меня не просто слова – это основа, на которой я строил каждое свое решение».

Впрочем, предложенные Борисовым изменения трудно назвать революционными или системными, они скорее косметические и не затрагивают основную причину, которая привела Болгарию к ее нынешнему кризисному состоянию: полуколониальную зависимость от Запада в лице ЕС, НАТО и США, лишившую балканское государство независимой экономики, национального производства, перспектив развития науки, полноценной армии и веками наработанных культурных, экономических и политических связей с государствами, находящимися вне западного геополитического блока, в первую очередь с Россией.

Непопулярный премьер Болгарии предлагает сократить количество депутатов Народного собрания и Великого народного собрания, упразднить Высший судебный совет и создать отдельные Судебный совет судей и Судебный совет прокуроров, урезать полномочия генпрокурора, и судей верховных кассационного и арбитражного судов, министра юстиции.

Также Борисов не забыл приложить «добрыми словами» оппонирующих ему участников массовых протестов более месяца не покидающих улицы болгарских городов.

«Олигархи, объединившиеся из-за того, что были затронуты их экономические интересы, неудачники, не сумевшие реализовать свои политические и финансовые амбиции, нереализованные политики, давно утратившие общественную поддержку, пытались взять под контроль это молодежный протест. Они пытались взорвать порядок в стране», – сказал премьер-министр Болгарии.

Для того, чтобы созвать Великое народное собрание, Борисову необходимы 160 голосов депутатов Народного собрания – то есть две трети, в то время как поддерживающая его парламентская коалиция – ГЕРБ и «Объединенные патриоты», имеет всего 116 голосов. Поэтому ему придется заручиться поддержкой других фракций, которые не обязательно поддержат это начинание.

Кроме того, выборы в Великое Народное собрание должен объявить президент в течение трех месяцев с момента соответствующего решения Народным собранием, а этот пост в Болгарии занимает последовательный противник Борисова – политик левого толка Румен Радев, который может просто заблокировать процесс.

Таким образом можно сделать вывод, что не предложив ничего принципиально нового, Борисов пытается снизить напряжение в обществе, выиграв время и пообещав преобразования, при этом получив шанс войти в болгарскую историю как президент-реформатор.