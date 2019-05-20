Прозападный премьер Молдовы не приехал на инаугурацию Зеленского

20.05.2019, Москва

Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип из-за проблем со здоровьем не смог принять участие в инаугурации президента Украины Владимира Зеленского из-за проблем со здоровьем.

Об этом пресс-служба молдавского МИД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молдову в на церемонии в Киеве представлял министр иностранных дел Тудор Ульяновский.

Президент Молдовы Игорь Додон, как сообщают молдавские СМИ, приглашения на инаугурацию не получал, хотя накануне у него состоялся телефонный разговор с Зеленским.

Беларуссия была представлена на церемонии вице-премьером Игорем Ляшенко, которого организаторы по ошибке представили премьер-министром.