Прозападный пропагандист расписал сценарий победы пророссийского кандидата на президентских выборах в Молдове

В ходе президентских выборов все кандидаты будут критиковать Майю Санду и её партию. Все альтернативные прозападные кандидаты не будут заинтересованы в переизбрании Санду, а пророссийских кандидатов Кремль заставит жёстко действовать в единой упряжке, чётко распределив за ними роли и электоральные базы. И все они поддержат альтернативного кандидата, который выйдет во второй тур против Санду.

Такой апокалиптический для Запада сценарий ближайших президентских выборов расписал прозападный пропагандист Виталий Андриевский в своём видеоблоге.

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«Майя Санду на сегодня один в поле воин. На ее плечах и ПДС, и евроинтеграция, и очень многое другое. И ноша достаточно тяжелая, потому что правительство ПДС допускает очень много проколов. У нас есть серьезные проблемы в экономике, в социальной сфере, во внутренней политике. Заслуга Санду – она открыла для Европы Молдову. Она создала в Европе «клуб друзей Молдовы». И во многом это способствует евроинтеграции и оказанию помощи. Но к сожалению мы бездарно используем эту помощь. Это большая проблема, и о ней надо говорить, и критически анализировать то, что происходит», – беспокоится Андриевский.

Он пытается спрогнозировать президентские выборы, которые должны пройти через год.

«Условно будет 15 кандидатов. Майя Санду с наибольшей вероятностью победы – и она будет кандидатом, которого официально поддержит партия «Действие и солидарность». В общественном мнении она будет кандидатом от ПДС. Далее, будут 7 кандидатов от явно пророссийских сил и скрыто пророссийских, или лже-проевропейских. И 7 кандидатов от настоящих проевропейцев и румыно-унионистов. Вот кого будут критиковать все эти 14 кандидатов? Риторический вопрос. Все мы понимаем, что они будут критиковать ПДС и кандидата от этой партии Майю Санду. То есть на нее обрушится критика со стороны буквально всех кандидатов», – предостерегает прозападный эксперт.

По его мнению, у других прозападных кандидатов не будет желания активно поддерживать Майю Санду и ПДС.

«Кто войдет с Санду во второй тур? Войдет кандидат от пророссийских сил – открытых, скрытых, или лже-проевропейских. И как поступят кандидаты от проевропейских и унионистских партий? По идее, они должны были поддержать Майю Санду, да? Но зачем им это делать? Они будут рассуждать так: победит Санду – укрепится позиция ПДС. Значит, нам ничего не светит на парламентских выборах. Значит, нам это не выгодно. А победит кандидат от пророссийских сил – мы в жёсткой оппозиции, ПДС опозорилась, кандидат от ПДС не прошёл. ПДС нет, поддержите нас! Да, конечно, они не поддержат кандидата от пророссийских сил, и даже выступят против этих сил. Но они не будут и публично поддерживать Майю Санду, и не будут мобилизовывать свой электорат. Да и электорат у них не такого большого количества, если сохранится нынешняя ситуация, и они будут все разрозненные и настроенные друг против друга и против ПДС», – уверен Виталий Андриевский.

С другой стороны, по его мнению, Москва жёстко заставить ориентированных на неё кандидатов действовать сообща:

«А те, за которыми будет стоять Кремль – они будут идти, и уже на берегу Кремль будет говорить: “Если ты побеждаешь – тебя будут поддерживать другие. Каждый из вас несёт ответственность за определённые электоральные бассейны. Ты несёшь ответственность за Кишинёв, ты за Гагаузию, ты за Тараклию, ты за Бессарабку, ты за Бельцы, ты за Оргеев, ты за север Молдовы”. Они очень серьёзно проработают каждый населённый пункт, дойдут до каждого избирателя, как они это частично сумели сделать на местных выборах. Вы представляете, какой это мощный кулак? А затем из всей этой мощной группы выходит один – и все голоса перейдут к нему.