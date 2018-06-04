04.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Прозападный противник Плахотнюка стал мэром Кишинева, победив протеже Додона

В столице Молдовы Кишиневе 3 июня избрали нового мэра. Им стал глава партии «Платформа Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. Он набрал 129,4 тыс. голосов, или около 52% общего числа проголосовавших, передает корреспондкнт “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание Newsmaker.md.

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Его конкурент, кандидат от президентской Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку более 116,8 тыс. человек, или 47% жителей столицы.

Избранный мэр Кишинева провел первую пресс-конференцию, на которой заявил, что важную победу на выборах одержал не просто Нэстасе, а все объединенные демократические, антиолигархические силы страны. Он пообещал такой же объединенной командой решать проблемы Кишинева, и освободить страну от олигархии, бедности и несправедливости. Нэстасе известен в стране, как ярый противник теневого “хозяина” страны, олигарха Влада Плахотнюка.

Выборы мэра столицы Молдовы расценили как «геополитические» и другие политические силы. В частности, Демократическая партия Молдовы заявила, что победа Нэстасе свидетельствует о европейских устремлениях жителей Молдовы.

В ноябре 2018 года в Молдове пройдут парламентские выборы. И если ранее партия социалистов условно “пророссийского” президента Игоря Додона считалась фаворитом гонки то теперь этой уверенности становится значительно меньше.