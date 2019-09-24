Прозападный режим Черногории продолжает травлю Сербской Церкви

24.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Подконтрольное прозападному правящему режиму Черногории националистическое «Черногорское движение» объявило, что будет добиваться запрета на въезд Патриарха Сербского Иринея в эту бывшую часть Югославии. Предстоятель СПЦ планирует прибыть в Будву в конце сентября в рамках торжеств по случаю 800-летия автокефалии Сербской Православной Церкви, к канонической территории которой относится и Черногория.

Националисты также подали жалобу в прокуратуру на владельца рекламного щита, где было размещено приглашение на встречу с Сербским Патриархом. Радикалов возмутило что, на билборде отдельно указывается название черногорского государства и его части, региона Бока-Котор, где сильны настроения в пользу воссоединения с Сербией. Националисты сочли это намеком на оспаривание целостности их страны.

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«Ненависть косвенно распространяется на черногорское государство и черногорцев, которые в 1918 году стали объектом криминальных нападений сербской армии, жандармерии и духовенства Сербской Православной Церкви на нашу страну и свободу», – говорится в заявлении организации

Теперь националисты требуют возбудить уголовное дело, демонтировать билборды, а также наказать фирму, допустившую их размещение.

Также «Черногорское движение» обратилось в Верховную государственную прокуратуру с просьбой запретить Патриарху Иринею приезжать в Будву 27 и 28 сентября, чтобы отпраздновать восемь веков автокефального статуса Сербской Православной Церкви и 1500 лет со дня основания монастыря Подластва в Грбле.

В качестве основания для запрета националисты припомнили произнесенные Патриархом слова: «В Черногории ситуация для Церкви хуже, чем при Османской империи, а для сербов – чем в Независимом государстве Хорватия при нацистах».

Представители данной организации также обвинили митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия как «вдохновителя, инициатора, организатора и лидера всех организаций, чья деятельность направлена на свержение конституционного порядка и присоединение Черногории к Сербии любой ценой и независимо от жертв».

Они также заявляют, что СПЦ в «Черногории является глубоко анти-черногорским и антиевропейским институтом, действующим в имперских интересах Сербии, которая ведет необоснованную войну против этой страны с 1989 года».

Официальной реакции со стороны Патриархии на данный выпад пока не поступало.