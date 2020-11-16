Прозападный сербский олигарх озолотил турецких медиков за счёт больных сербов

16.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар и директор Института онкологии Даница Груичич написали письмо рвущемуся к власти оппозиционному прозападному олигарху Драгану Джиласу и его партнеру, директору Белградского клинического центра Джордже Баецу.

Авторы письма напомнили о плачевном состоянии белградской медицины в годы, когда Джилас был мэром Белграда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было в 2009 году, когда Сербия начала отправлять наших граждан в турецкие клиники под гамма-нож. – пишут авторы письма. – Сербские врачи, ожидая специализации в медицинских учреждениях, за которую они платили, с недоумением наблюдали, как заполняются счета турецких клиник.

И это в то время, как наши больницы разрушались, а пациенты сами приносили хирургические нити, марли и бинты. Из бюджета Сербии было потрачено более четырех миллионов евро, за три года на заявленную сумму было пролечено около 720 наших граждан».

По словам Лончара и Груичич, все изменилось после того, как Джилас потерял кресло мэра сербской столицы. В 2015 году первый гамма-нож заработал в самой Сербии, и только за первый год его эксплуатации было пролечено 800 пациентов, а деньги остались в бюджете.

«Если кто не понял, за три года в турецких клиниках 720 наших граждан на сумму более 4 миллионов евро, а через год в нашей клинике, у наших врачей и медсестер, пролечены 800 наших граждан! – обращают внимание авторы письма. – Бесспорно, что Драган видит личный интерес в каждой «заботе» о гражданах Сербии, и умеет включать свои 100, 200 и даже 300% в каждую деятельность.

Через свои валютные очки, он видит только цифры и контракты, которые были возможны только в его время».

Министр и директор Института онкологии напомнили, что покупка гамма-ножа и икс-ножа «под ключ» обошлась сербскому государству в сумму в 12 миллионов евро. И с учетом того, на какую сумму при Джиласе и «его партнере, который платит налоги в Люксембурге» – Баеце, лечили сербов в Турции, предположили что аналогичную сумму из карманов сербских граждан он потратил бы только на покупку гама-ножа. А за икс-нож заплатил бы вдвое дороже.

Златибор Лончар и Даница Груичич

«Драган Жилас, все вышеперечисленное является причиной того, почему вы и ваши люди в Сербии не пройдут, потому что вы и ваши партнеры видите возможность легкого заработка даже на больных», – заключают авторы письма.