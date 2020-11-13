Прозападный сербский оппозиционер в печали: ЕС нам не светит

13.11.2020, Белград, Алексей Топоров

Председатель Народной партии Сербии, экс-глава МИД страны и экс-председатель Генассамблеи ООН, олигарх Вук Ерeмич считает, что оставшиеся страны Западных Балкан в ближайшее время не возьмут в ЕС.

Об этом прозападный политик заявил в ходе лекции во французской школе международных отношений Sions Po в Париже, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Европа в настоящее время не готова принимать новых членов, и это имеет серьезные последствия для стран, которые остались за пределами ЕС, – убежден Еремич. – Сербия, например, превратилась в гибридный режим и больше не считается демократией, такова оценка соответствующих международных организаций, наблюдающих за демократией в мире, таких как Freedom House».

Еремич утверждает, что президент Сербии Александр Вучич установил порядок, который представляет собой «смесь нынешних турецких, венгерских и российских систем правления, из которых он взял худшие элементы».

«Сербия – одна из немногих стран в Европе, наряду с Белоруссией, не имеющая оппозиции в парламенте. Страна, которая определенно не идет по европейскому пути. Сербия сталкивается с серьезными проблемами в области коррупции, нарушения прав человека, что делает ее чрезвычайно шатким кандидатом на членство в ЕС», – убежден олигарх.

По мнению Еремича, ЕС в настоящее время не проявляет значительного интереса к изменению ситуации на Западных Балканах. И это на руку другим важным международным игрокам, в первую очередь России, которая стратегически заинтересована не допустить полную интеграцию региона.

«С другой стороны, США в основном фокусируется на Азии, а не на Европе, не говоря уже о Балканах. Китай, который является новым игроком в нашем регионе, в настоящее время также не желает расширения ЕС до Западных Балкан, потому что региональные отрасли, в которые он инвестирует, не должен соответствовать строгим европейским стандартам», – считает Еремич.

При этом он добавил, что «теоретически в интересах ЕС» полное расширение на Западные Балканы, но Брюссель, похоже, рассматривает этот регион как дамбу Европы от новых политических потрясений на Ближнем Востоке, которые могут привести к росту экстремизма и новым потокам беженцев.

«В этом случае страны Западных Балкан будут использоваться в качестве крупного центра сбора мигрантов», – считает прозападный сербский политик.