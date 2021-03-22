Прозападный сербский политик привился китайской вакциной и оскорбил ее производителей

22.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Лидер прозападной либеральной Народной партии, олигарх и экс-глава МИД Сербии Вук Еремич заявил, что Китай испытал свою вакцину Sinopharm на сербских гражданах.

При этом сам политик некоторое время назад работал аналитиком в AstraZeneca, передает корреспондент «ПодитНавигатора».

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Сам Еремич не побоялся стать «подопотным кроликом», уколовшись вакциной Sinopharm в пункте вакцинации на территории Белградской ярмарки.

«При выборе вакцины я руководствовался не геополитикой, а исключительно медицинскими соображениями, проконсультировавшись со многими врачами, даже из Нью-Йорка», – заявил политик сербской службе BBC.

При этом политик сравнил вакцинацию китайским препаратом с игрой в рулетку.

«Ключевым моментом было соглашение с Китаем, в соответствии с которым мы практически стали одной из стран для третьего этапа клинических испытаний вакцины Sinopharm, – заявил Еремич. – Это был очень рискованный шаг, который окупился. Образно говоря, нам повезло: мы поставили все на красное, и вышло красное. И лучше не думать о том, что было бы, если бы выпало черное».

При этом политик не стал скрывать, что в свое время, окончив факультет физики в Кембридже, работал над докторской по прикладной математике в Имперском колледже Лондонского университета, и выбор темы привел его на работу в AstraZeneca. Эта компания, также создала собственную вакцину от коронавируса, от которой отказался ряд стран Европы по причине большого количества летальных исходов и побочных эффектов.

«Бывший министр иностранных дел (в прозападном правительстве Бориса Тадича) и бывший спикер Генассамблеи ООН (2012-13 годах) считается чуть ли не единственным человеком в сербской оппозиции, имеющим практический опыт в международной политике…

Еремич фактически обвинил компанию Sinopharm и китайские власти в том, что они использовали сербов как подопытных кроликов… Компания Sinopharm уже выразила свое недоумение в связи со словами Еремича.

Видимо, в Генассамблее ОНН Еремича не научили золотому правилу любого политика, особенно оппозиционного – «не всё говори, что думаешь, но всегда думай, что говоришь».

Для китайских товарищей Еремич теперь персона нон грата. Они такое не прощают. Дополнительную пикантность ситуации придает то, что Еремич в свое время стажировался в британской фармацевтической компании «АстраЗенека». Так что, может быть, его оговорка была не совсем случайна…», – прокомментировал интервью Еремича телеграм-канал «Балканист».