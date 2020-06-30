Прозападный «Союз за Сербию» идет к краху

30.06.2020, Белград, Алексей Топоров

После краха идеи бойкота парламентских выборов, где партия президента Александра Вучича одержала убедительную победу, прозападные оппозиционеры задумались о роспуске альянса «Союз за Сербию».

Об этом сообщило издание «Данас». Информацию поспешил назвать «ложной» один из спонсоров оппозиционного объединения – олигарх Драган Джилас. Но эксперты уверены – дыма без огня не бывает.

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«Было решено положить конец существованию этой группы оппозиционных партий, которые бойкотировали выборы, – пишет «Данас». – Наши источники сообщают, что Вук Еремич, президент Народной партии, и Драган Джилас, президент Партии свободы и справедливости, предложили это другим представителям партий, которые составляют Союз. Джилас и Еремич заявили, что Союз достиг своего максимума, и теперь каждый его участник должен развиваться самостоятельно».

По информации издания, другие лидеры прозападного оппозиционного движения Янко Веселинович, Желько Веселинович и Зоран Лутовац выступили против такого шага, в то время как Бошко Обрадович не определился с окончательным решением.

«По нашей информации, распад СЗС будет замаскирован «созданием» нового оппозиционного блока, созванного сербской бойкотирующей оппозицией, к которому присоединятся более мелкие движения», – заключили журналисты «Данас».

Что любопытно, назвав сообщение СМИ «ложными», Джалас, по сути, подтвердил их. Он заявил, что предложит членам Союза создать новый политический фронт вместе с другими политическими организациями, бойкотировавшими выборы, но действовавшими на национальном (то есть сепаратистами), региональном и муниципальном уровнях.

«Только широкий фронт всех тех, кто искренне привержен борьбе с авторитарным правлением, может привести к переменам в Сербии», – сказал оппозиционный олигарх.

Наблюдатели полагают, что, как бы ни отпирался Джилас, «дыма без огня не бывает» – речь действительно идет о распаде оппозиционного альянса в старом формате.

«Эта оппозиция закончилась. Как говорится, несите следующую. Там было слишком много очень амбициозных людей, которые уже растеряли рейтинги и поддержку. Тут ничего удивительного нет: они не могли долго быть вместе. В тайне они ненавидели друг друга гораздо больше, чем каждый из них Вучича. Так что это вполне закономерно. Эти люди уходят в прошлое, их время закончилось», – сказал политолог Олег Бондаренко.

Обозреватель Армен Гаспарян полагает, что после смены вывески новый оппозиционный проект также будет ориентироваться на США и тайно управляться американцами.

«Провал на выборах – это не финальная катастрофа. Это тактическая неудача. Нужно сделать вывод для себя, признать ошибки, поработать над ними и попробовать взять реванш. В покое они Сербию не оставят», – считает Гаспарян.

Более оптимистично настроен политолог Олег Матвейчев.

«Американское влияние скоро вообще на все закончится, на Сербию в частности. Поэтому распад «Союза за Сербию» – вещь знаковая», – считает Матвейчев.