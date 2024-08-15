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Прозападный сербский телеканал N1 выпустил возмущенный репортаж по поводу того, что на стене старинной Петровардинской крепости в автономном крае Воеводина висит плакат с картой Косово в сербских национальных цветах и призывом «Нет капитуляции!».

Пропагандисты ресурса пришли к «выводу», что Воеводина «никогда не будет достаточно сербской» для таких плакатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скандальный репортаж вышел в передаче «Дневник» телеканала N1.

«Косово уже больше года является темой стены Петроварадинской крепости… Власти не дали ни одного объяснения и проигнорировали вопросы журналиста о том, кто разместил баннер на памятнике культуры и были ли даны соответствующие разрешения», – заявила ведущая «Дневника».

В ходе репортажа было подчёркнуто, что речь идет о «плакате с политической подоплекой».

«Сербский этнонационализм наиболее сильно защищается в Воеводине по той причине, что Воеводина никогда не будет достаточно сербской, какой бы сербской она ни была», – прокомментировал вопрос «журналист» и нацпредатель Игорь Михальевич.

Сербы составляют 67% населения Воеводины, но там также компактно проживают венгерское, хорватское, словацкое, румынское, русинское, цыганское и буневское меньшинства. На основании того, что эта земля до окончания Первой мировой войны была частью Австро-Венгрии, при коммунистах она была выделена в автономный край, а после распада Югославии местные сепаратисты пытаются отделить край от Сербии.

Телеканал N1 был запущен по лицензии CNN, входит в медиа-холдинг United Group прозападного олигарха Драгана Шолака, контрольный пакет акций которого принадлежит Kohlberg Kravis Roberts, где одним из владельцев является экс-командующий силами США НАТО в Ираке и Афганистане, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Режим Вучича практически не борется с проявлениями сепаратизма и антисербской пропагандой в стране.