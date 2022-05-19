Прозевали восемь лет: в Крыму негде принять и разместить автотуристов

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Аэропорты Ставрополя и Минеральных вод не компенсируют отсутствие авиасообщения с Крымом в курортный сезон.

Основной туристический поток приедет на автомобильном транспорте, и нужно готовить площадки для стоянок и кемпингов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До Ставрополя 850 км, и если ехать на легковом автомобиле, то путь займет 10-11 часов, а на автобусе 15-16 часов, – рассуждает экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – Самолет из Москвы в Ставрополь летит около 3 часов, чтобы обойти закрытые для полетов зоны. В любом случае – это быстрее чем на поезде, но менее комфортно».

Бывший глава Минтранса предложил вернуться к практике «единого билета», применяемой до открытия Крымского моста, когда пассажир приобретает комбинированную доставку в Крым «самолет+поезд», «поезд+автобус» и т.д. Для семейного отдыха с детьми такая форма не комфортна, и, скорее всего, эта категория туристов предпочтет отдыхать на Черноморском побережье Краснодарского края, куда можно добраться самолетом. Крыму стоит рассчитывать на автопутешественников и готовить для них места стоянок, парковок, кемпинги.

«Нам надо готовится к приему автотуристов, обустраивать автокемпинги, площадки для отдыха в палатках с возможностью стоянки автомобиля. Люди поедут, а встать с палаткой или автодомом негде, обустроенных мест очень и очень мало», – заключил Цуркин.

Сеть кемпингов в Крыму сейчас развивается в частном порядке на приморских участках побережья, которые можно арендовать, и где есть электросеть и подъезд. Для полноценного отдыха в кемпинге должны быть благоустроенные питчи – места для стоянки с автодомом или в палатке и личным автомобилем. Таких в Крыму единицы, а предложенные для организации кемпингов площадки либо находятся в чистом поле без возможности подключения к сетям, либо по своим размерам не позволяют вести полноценный бизнес.

Напомним, аэропорт «Симферополь» и еще 10 аэропортов юга России не принимают гражданские самолеты с начала спецоперации на Украине. В предыдущие годы воздушным транспортом пользовался каждый третий турист, прибывший на полуостров. Каждый шестой приезжал на личном или общественном транспорте.