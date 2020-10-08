Проживи Гейдар Алиев ещё пару лет, Карабах был бы признан – Мартынов

08.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Армянские и Азербайджанские власти используют конфликт в Карабахе для того, чтобы удержаться у власти, так как их позиции сейчас одинаково шатки, и страны находятся на грани бунта и начала внутренних беспорядков.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Карабахский конфликт Армении и Азербайджана, так называемый Карабахский конфликт, является фундаментом личной власти, как для Армянских высших политиков, так и для Азербайджанских, они не заинтересованы прекращать этот конфликт.

Я довольно давно изучаю конфликты на постсоветском пространстве, особенно вокруг так называемых непризнанных государств, и хочу ответственно заявить, что этот конфликт продолжается 30 лет, потому что он является фундаментом личной власти, как сейчас для Алиева младшего, так и для Пашиняна. И они используют обострение этого конфликта для решения внутриполитических вопросов», – заявил политолог.

«Если бы Гейдар Алиев прожил ещё два года, Карабах был бы признан. Он готов был это сделать, потому что ему, я имею в виду, великому Гейдару, не нужно было продолжать войну, чтобы сохранить свой авторитет и свою власть.

Алиеву (младшему) нужно это, Пашиняну ещё больше нужно, потому что если бы не началось это обострение в Карабахе, соответственно, через день начались бы беспорядки в том же самом Ереване, если бы не началось это обострение, я вас уверяю, начались беспорядки в Азербайджане», – добавил Мартынов.