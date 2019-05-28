«Прожженные волки» станут проблемой для Зеленского

28.05.2019, Киев, Игорь Петров

Даже досрочные парламентские выборы не смогут обеспечить Владимиру Зеленскому полный контроль над новой Верховной Радой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический аналитик Андрей Еременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коалиция имени Зеленского будет по своему желанию и настроению посылать Зеленского или не посылать Зеленского так, как ей захочется. Там не будет вот такого, так у Порошенко было: надо протянуть Луценко – всё, Рада становится строем и голосует, меняет закон о прокуратуре, все что надо, любое желание, все «чего изволите».

«Коалиция имени Зеленского» перед президентом в пользу «чего изволите» становиться не будет, потому что они наберут либо прожженных политических волков, которые совсем не договорятся, либо наберут молодых и зеленых, которые будут романтики и будут действовать по совести. В обоих вариантах они не будут становиться в позу по команде Зеленского», – предрекает Еременко проблемы с парламентом для Зеленского.