Прозоров объяснил, почему невозможен заговор против Зеленского

Анатолий Лапин.  
23.03.2023 12:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Спецслужбы, Украина


Не менее 70% украинской властной верхушки прошли подготовку за границей и являются подконтрольными западным спецслужбам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не менее 70% украинской властной верхушки прошли подготовку за границей и являются подконтрольными западным...

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«Я бы не стал вообще даже говорить о конфликте Зеленского с Залужным как о возможной причине каких-то кадровых изменений в украинской власти. [Переворота] не будет, это мое мнение.

Потому что, во-первых, ситуацию в Вооруженных силах Украины очень плотно контролирует та же Служба безопасности Украины, а кроме того, все руководство вооруженных сил от комбата и выше – это в той или иной степени агентура влияния западных спецслужб», – сказал бывший полковник СБУ.

«Все чиновники на Украине от определенного уровня так или иначе проходили подготовку на Западе. Как военные, спецслужбы, так и гражданские. Центр безопасности имени Джорджа Маршала в Германии – я думаю, через него прошло процентов 70 высших должностных лиц Украины.

И все они так или иначе являются на каком-то крючке у американцев, британцев, немцев и так далее. Поэтому не может быть заговора, если все в принципе работают на одного хозяина. Никакого заговора быть не может, я не верю в это», – заявил Прозоров.

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