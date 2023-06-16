Прозоров рассказал, почему не ликвидируют Зеленского

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У украинского народа нет никаких шансов снести нынешние киевские власти, однако действия президента Владимира Зеленского сами по себе ведут к развалу установившегося после Майдана режима.

Об этом в своём видеоблоге заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров, перешедший на сторону России, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снесёт ли народ Зеленского? Думаю, нет. Зеленский и власть Зеленского, и вообще власть с 2014 года полностью контролируется западными государственными и негосударственными структурами. Они же контролируют всю информационную повестку, весь силовой блок, экономику в государстве. Невозможно народу соорганизоваться, чтобы снести эту власть, которая поддерживается западными странами. Не получится», – сказал Прозоров.

Вместе с тем он добавил, что ликвидировать Зеленского нет никакой необходимости.

«России, российскому руководству сейчас вообще невыгодно уничтожать Зеленского. Он своими словами, своими поступками, своими действиями каждый день ведёт Украину к краху. Именно та государственность Украины, которая выстроена после Майдана, Зеленский делает всё, чтобы её разрушить, как это ни звучит парадоксально. Поэтому это на руку России – такая деятельность, зачем его убивать? Думаю, что пускай работает, это даже лучше», – объяснил бывший СБУшник.