Прозоров: Россия свою позицию объявила, но Запад не поменяет Зеленского

Никакого майдана против утратившего легитимность Зеленского не будет. Во-первых, такие мероприятия без поддержки Запада не жизнеспособны, а во-вторых, люди попросту будут бояться выходить на протесты, чтобы не угодить в лапы ТЦК.

Об этом в эфире радио «КП» заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российская сторона сказала, что будем вести переговоры с легитимными представителями киевской власти. Чёткий посыл со своей стороны. С другой стороны, Запад не поменяет Зеленского сейчас и будет просто обходить эту тему стороной, отмахиваться и будет считать Зеленского легитимным президентом Украины. Я думаю, это будет одним из факторов внешней политической игры, ну и дополнительным фактором нагнетания, какого-то обострения внутри Украины противниками Зеленского, тем же Порошенко. А в глобальном плане, думаю, ничего не поменяется, он так же будет руководить страной, пока он будет выгоден западным кураторам», – сказал Прозоров.

По его мнению, без воли Запада никаких майданов на Украине не предвидится.

«Народный протест на Украине, как бы они ни пыжились, ни кричали, что они свободолюбивая нация, у них свобода в крови, он приводит к каким-то массовым мероприятиям только при внешней подпитке. Если её нет, то всё это закончится таким, максимум, на несколько часов – выйти покричать на улице и так далее. Тем более, в нынешних условиях, когда ТЦК лютует, выйти лишний раз на улицу – это подставиться под эти летучие отряды вербовщиков украинской армии. Поэтому ничего не будет, пока Западу это не будет выгодно. Вот, как только Запад решит сменить Зеленского, они быстро организуют Майдан», – уверен экс-СБУшник.