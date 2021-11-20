Прозоров: СБУ «сливает» дезу ЕС, чтобы дискредитировать Россию

20.11.202112:31 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Происшествия, Спецслужбы, Украина
Новости Украины

Украина работает против своих европейских партнеров, проводя операции, которые в конечном итоге должны дискредитировать Россию и республики Донбасса. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил кс-полковник СБУ и основатель сайта Ukrleaks Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Прозорова, СБУ внедряет своих агентов в иностранные разведки, чтобы они делились неверной информацией, предоставляя лживые данные о России и ЛДНР.

Украина работает против своих европейских партнеров, проводя операции, которые в конечном итоге должны дискредитировать...

«СБУ работает в информационных операциях не только против ДНР и ЛНР и России, но СБУ работает и против европейских стран и ведет там, скажем, ту же борьбу за умы и сердца.

В основном, ведет, чтобы создать позитивный имидж Украины в глазах европейских жителей, но иногда речь заходит о прямой дезинформации, о прямых подставах.

Был случай, это 2016-й год СБУ делала подставу своего агента под вербовку чешской разведки. С какой целью? Этот агент, став источником для чешской спецслужбы, должен был предоставлять чехам тенденциозную дезинформацию в отношении действий России, в отношении республик Донбасса.

А на основании донесения разведки, решения принимаются высшими должностными лицами страны.

У меня был этот документ, это подлинник, не какая-то выдумка, с реквизитами, с автографами людей. Конкретно такая операция была, агент «Скиф», – заявил Прозоров.

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