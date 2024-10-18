Прозрачный намек от Орбана: «Украина – территория, которая веками была спорной»

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Виктор Орбан в интервью немецкому изданию The Pioneer назвал главное отличие Украины от Венгрии. По словам венгерского премьера, «Украина – территория, которая веками была спорной».

«Венгрия никогда не была частью Советского Союза. В Венгрии никогда не было русскоязычной общины на нашей территории. Украина — территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», – сказал Орбан, парируя проведенные интервьюером параллели между событиями в Будапеште 1956 года, когда вооруженная интервенция из СССР подавила местное антикоммунистическое восстание, и сейчас на Украине.

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Премьер Венгрии также заочно опроверг своего советника Виктора Балажа, ранее сказавшего,, что страна, «учитывая 1956 год», не поступила так же, как власти Украины в феврале 2022-го. Решение Киева втянуть Украину «в оборонительную войну» он назвал безответственным.

Орбан добавил, что его советник выразился «двусмысленно, что в данном контексте является ошибкой». «Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросло из нее. <…> Вот почему венгерскую историю, священную и неприкосновенную для нас, не следует привлекать к дискуссии о войне и мире», — подчеркнул он.

Раскритиковал Орбан и отказ ЕС от контактов с Россией.

«Это редкий случай в истории войн, когда между противоборствующими сторонами нет контактов. Если мы открыто и демонстративно говорим, что не хотим разговаривать с россиянами, то это большая ошибка», – утверждает венгерский политик.

Кроме того, Орбан заявил, что Запад, действующий как будто бы война на Украине является его собственной войной, в ней проигрывает:

«Если посмотреть на военную ситуацию на фронте и на способность действовать двух воюющих сторон, то, очевидно, что мы в настоящий момент находимся в проигрышном положении… Это означает, что мы выбрали неудачную стратегию в этой войне».

Интересно, что находясь вчера в Брюсселе Владимир Зеленский грустно пошутил, характеризуя венгерско-украинские отношения. Мол, он видел Орбана в кулуарах и даже поздоровался с ним. “И это уже хорошо” – добавил Зеленский.