Прозрение командира ВСУ: Где, бл…, переговоры?! Пора соглашаться на потерю территорий

Украина не находится в сильной позиции и не может вести равноценные переговоры.

Об этом в эфире телеканала DW заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не в сильной, на самом деле, не в сильной. А, что у нас хорошо все? У нас и не было хорошо, а сейчас, возможно, еще и хуже. Сейчас у нас нет позиции силы, и я лично не вижу, почему бы они с нами вели сейчас какие-то переговоры. А если будут вести, то на каких условиях?..

Я же не знаю, сколько у нас сейчас военнослужащих, какой мобилизационный потенциал еще может быть. За свое подразделение могу сказать – ну я вижу, блин, какие переговоры? Еще месяц можем повоевать. А когда был в пехотной бригаде, скажу, бл.., где те переговоры, у меня уже доматывают последних.

Если мне скажут, через сколько начнется или не начнется еще одна война. Год, два, три – неприемлемый вариант. Если скажут, что ее не будет никогда, но с какой-то потерей территории должен быть приемлемый. Это лично для меня. Но самое главное – это люди, нельзя вернуть территории без потери личного состава, невозможно этого сделать. Если нужно вернуть все, то кто это будет возвращать, чей ребенок? Конкретно – чей ребенок или чей отец?. Я и раньше так говорил, ну какая граница 91-го года, у меня еще есть граница 23-го года, и я его что-то смотрю и не вижу», – заявил Верес.