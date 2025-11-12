Прозрение «азовца»: «Наша субъектность продана. Пора остановить войну»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине придется соглашаться на требования России, чтобы остановить войну.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Натальи Ревской заявил экс-участник картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-депутат не согласился, что российский лидер Владимир Путин не собирается останавливаться до полной капитуляции Украины. Ссылаясь, на свои источники, которые контактирует с Москвой, гость эфира заявил, что там готовы к диалогу, хотя и выдвигают требования, которые не понравятся Украине.

По его словам, Украине придется согласиться на нейтралитет, как это сделала Финляндия по итогам Второй мировой войны, и согласиться на неприятные для себя обязательства как перед Западом, так и перед Россией.

«Но ещё раз повторюсь: это спасёт страну, остановит смерти людей. Давайте будем надеяться на то, что будет именно так. Будем следить за барометрами, то есть за публикациями в западной прессе, потому что я пока не вижу в Украине заказчиков такого процесса», – считает бывший каратель.

Он добавил, что Украина не имеет субъектности.