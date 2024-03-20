Прозрение «азовца»: «Украинцы – уголь в мангале США»

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Руководство США не постесняется сжечь в войне против России всё молодое население Украины, чтобы потом отдать эту территорию мигрантам.

Об этом в видеоблоге журналиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США поджаривают на медленном огне русского медведя. Медведь где-то пукает, где-то смердит, но никак помирать не собирается, а довольно кроваво отбивается. И поэтому надо подкидывать больше угля, чтобы поджарить сильнее, ослабить. Не убить, нам же не дают оружия, которое позволило бы защитить нашу страну и освободить территории. Нам дают только для прожарки. Вот интерес США. И они подбрасывают уголь в этот мангал. И к сожалению, этот уголь – это мы, украинцы. И сейчас они говорят: «Давайте побольше угля, молодого угля. Сгорите так сгорите, заселим территорию индусами или кем-то ещё», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что украинцам надо переосмыслить своё место в мире.

«Эта ситуация чётко даёт очередной раз возможность нам, украинцам, реально переосмыслить своё место в геополитике, своё место в современной истории, своё место и будущее в том миропорядке, который в XXI столетии возникает», – добавил экс-депутат.