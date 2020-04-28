Прозрение Бессмертного: Россию не сломает ни нефть, ни коронавирус

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Ни коронавирус, ни энергетический кризис не заставят Москву отказаться от Крыма и республик Донбасса – российская история демонстрирует, что проблемы лишь усиливают давление России на оппонентов.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в Белоруссии, экс-представитель страны на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот дискурс, который сейчас постоянно навязывается Украине, суть которого состоит в том, что коронавирус приведет к тому, что Кремль успокоится, коронавирус приведет к тому, что российские войска покинут Донбасс, энергетический кризис приведет к тому, что у России не будет средств для того, чтобы атаковать Украину. Глупость этих вещей доказана историческими фактами, которые неоднократно демонстрировали как имперская Россия, Советский Союз, а теперь путинская Россия.

Потому я еще раз акцентирую – тот потенциал вооружений и сил, которые сконцентрированы на юго-западном направлении, он угрожает Украине, угрожает и Европе…

Ошибаются те, кто считает, что нынешняя ситуация, которая сложилась на энергетическом рынке (второе – пандемия), могут каким-то образом угомонить Кремль. Для Кремля такая политика является источником жизнедеятельности и возможности пережить эти проблемы. Потому очевидно, что агрессивность будет расти. И еще – нужно иметь в виду, что разговоры о том, что Путин и его окружение забылись или остановили, отменили, отказались от планов относительно Новороссии и так далее – это все бессмыслица. Проблемой для Кремля была, есть и всегда будет существование независимости Украины», – завил Бессмертный.