Прозрение доктора Комаровского: Украинское государство нас предало

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Украинское государство на протяжении 30 грабило своих жителей, которые теперь не хотят умирать за преступное руководство.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Доктор Комаровский осуждает тех, кто бежал из страны?» – спросил ведущий.

«Нет, не осуждает. Потому что их предало государство. Государство сказало: «Всё будет нормально, войны не будет». Более того, эти люди, вот я, всю жизнь платил налоги, я не взял ни одной государственной копейки. Более того, последние 20 лет я работаю не на государство, но плачу кучу налогов. И что государство дало мне взамен? У меня есть шанс, что меня на старости лет полечат нормально? Я про дом престарелых вообще не говорю. Нет никакого шанса. А люди, которые убежали, были уверены в том, что государство их не защитит. Был выбор – либо защищать себя самому здесь, либо покинуть эту территорию. Это нормальная реакция, я не осуждаю», – сказал Комаровский.