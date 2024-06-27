Прозрение философа-майданщика: Не Украина, а Запад принимает решение о продолжении войны

Анатолий Лапин.  
27.06.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Украина


Украина так и не смогла определиться со стратегией, которая позволила бы ей победить в войне.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина так и не смогла определиться со стратегией, которая позволила бы ей победить в...

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«Мы очень бездарно потеряли эти годы при том, что все понимали, что это надо, но мобилизация понималась исключительно как призыв людей на войну. То есть люди наши – оружие западное. Попытка докричаться, что эта стратегия не победоносная, что нам надо переключать в режим мобилизации всю экономику, понимания не нашла. Поскольку мы не переключились в мобилизацию всей экономики, мы не вытягиваем это условие, потому мы неизбежно будем зависеть от решения Запада.

Отсюда решение о продолжении войны до сих пор не принимается в Украине. Если так дальше и пойдет, то не мы будем принимать это решение. Нам кажется, что мы такие патриоты и готовы воевать. Так вот, это решение будем принимать не мы. Да, обидно, непатриотично и неприятно, но не мы будем принимать это решение», – заявил Дацюк.

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